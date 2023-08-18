Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 15:31

После начала войны с Украиной Россия активно развивает ветку транспортного коридора «Север-Юг», проходящую по Каспийскому морю, которая стала для РФ важнейшим международным торговым путем. Примечательно, что в этом вопросе интересы Москвы и Тегерана полностью совпадают. Учитывая же, что для запуска на полную мощь сухопутной ветки коридора «Север-Юг», проходящей через Азербайджан, потребуется, как минимум, еще несколько лет, в ближайшее время ожидается значительный рост грузоперевозок по Каспию.

В этой связи важно обратить внимание на сообщения российских СМИ о том, что Ульяновская область и Татарстан объединяют усилия по реализации логистического проекта «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив». Как сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области, 18 августа губернатор Алексей Русских и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о совместной реализации этого проекта, предполагающее формирование сборных грузов для отправки по маршруту Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив. Согласно поступающей информации, уже проведены переговоры с коллегами России из Индии, Ирана, Туркменистана, а также заключен ряд соответствующих договоров. По словам губернатора Алексей Русских, в ноябре в Ульяновской области состоится масштабная конференция по вопросам международной логистики, участие в которой примут потенциальные партнеры, заинтересованные в реализации этого амбициозного замысла.

Проект «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив» является составной частью международного транспортного коридора «Север-Юг» и позволит отправлять грузы от портовых терминалов российских регионов Приволжья напрямую до портов Персидского залива и Индии. Проект позволит предпринимателям отказаться от посредников и использовать для хранения российской продукции все преимущества «свободных» портов и специализированных таможенных терминалов. Дальнейшее развитие ветки коридора «Север-Юг», проходящей через Каспийское море, обсуждалось также в телефонном разговоре президента Ирана Ибрахима Раиси с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как сообщает иранское агентство Mehr, в ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения возможностей порта Чабахар в Индии. Премьер-министр Индии выразил удовлетворение процессом двустороннего и долгосрочного сотрудничества с Ираном, подтвердив, что совместный проект развития порта Чабахар и его превращения в региональный транспортный узел является прекрасной возможностью для экономического процветания региона. Нарендра Моди также подчеркнул готовность Индии доработать документ о сотрудничестве между двумя странами для завершения проекта порта Чабахар.

В свою очередь, президент Ирана подтвердил принципиальную важность для Исламской Республики развития взаимодействия с Индией, особенно в области транзита, энергетики и региональной безопасности. Раиси также призвал к расширению транзитного сотрудничества, в том числе в коридоре «Север-Юг», и ускорению ввода в эксплуатацию инфраструктуры порта Чабахар. Отметим в этой связи важный нюанс: после того, как Россия оккупировала юг Украины и взяла под свой контроль судоходство по Азовскому морю, у нее появились благоприятные возможности для развития ветки коридора «Север-Юг», проходящей через Каспийское море. В частности, теперь Россия может перемещать грузы с крупных судов, швартующихся в российских портах на Каспийском море, на более мелкие и выходить в международные воды через Волгу в Азовское море, а уже оттуда - в международные воды через Черное море. Ответвление коридора «Север-Юг», соединяющее российские территории Поволжья с Персидским заливом через Каспийское море, также дает возможность Ирану и России уклоняться от санкций, поскольку российские и иранские грузы на этом маршруте никто не проверяет.