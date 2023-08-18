В Иране освободили арестованных граждан Азербайджана

Жители Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Вюсал Гулиев и Ровшан Сеидов, задержанные в Иране в марте этого года, отпущены на свободу. Об этом сообщает АПА.

Согласно информации, накануне указанные лица были освобождены из тюрьмы, где содержались в течение 5 месяцев, и вернулись на родину.

Вусал Гулиев и Ровшан Сеидов 21 марта перебрались в Иран из Турции, в тот же день их арестовали. Их доставили в город Маку и содержали там в тюрьме иранских органов безопасности. В июле их привезли в город Хок для суда. Решением суда Вюсал был приговорен к 4 месяцам, а Ровшан – к 6 месяцам ареста.

Вюсал Гулиев и Ровшан Сеидов, которые должны были выйти на свободу после 4-месячного тюремного заключения, после суда были повторно арестованы иранскими органами безопасности.