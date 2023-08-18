Мирзиёев отправился в Венгрию

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 августа по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отбыл в эту страну с рабочим визитом, сообщили узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно информации, в Будапеште Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Кроме того, программа пребывания предусматривает участие в торжествах по случаю государственного праздника Венгрии – Дня святого Иштвана.

Ранее в субботу сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит 20 августа с однодневным визитом Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.