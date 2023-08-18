В сети показали кадры российского танкера «Сиг», который был атакован морским дроном 5 августа.

Крупным планом видна пробоина в машинном отделении. «Вот это после дрона… Вот это пробоина. Тут метров восемь на восемь. Полностью разорвало машинное отделение. Короче, трындец», — говорит голос за кадром.

Танкер «Сиг» получил повреждения в результате удара морского дрона у Керченского пролива. 16 августа американский телеканал CNN показал украинские морские беспилотники, с помощью которых СБУ повредила танкер, а также десантный корабль «Оленегорский горняк» и опоры Крымского моста (17 июля). Глава СБУ Василий Малюк заявил журналистам, что для подрыва использовался беспилотник под названием «Морской малыш», разработка которого началась сразу после вторжения России на Украину в феврале 2022 года.