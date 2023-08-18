Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку начались полуфиналы мужского турнира.

Главная сенсация соревнования азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов противостоит сегодня самому Магнусу Карлсену. Ниджат в эти минуты играет черными фигурами. После 14-го хода лидер мирового рейтинга имеет определенное превосходство, но весомого преимущества у норвежца нет.

В другом полуфинале американец Фабиано Каруана играет белыми против индуса Рамешбабу Прагнанандхи.

Напомним, что на пути к полуфиналу Абасов поочередно прошел зимбабвийца Макото Родвелла, француза Лорана Фрессине, нидерландца Аниша Гири, россиянина Петра Свидлера, Салеха Салема из ОАЭ и Сантоша Гуджрати Видита из Индии.

Пробившись в полуфинал, азербайджанский гроссмейстер практически гарантировал себе участие в турнире претендентов на чемпионскую корону.

Как известно, согласно регламенту, в нем получат право сыграть трое лучших шахматистов по итогам Кубка мира. Но Магнус Карлсен уже заявил, что играть в претендентском турнире не будет. Это означает, что Ниджат Абасов в любом случае окажется в заветной тройке.

Выход в полуфинал Кубка мира – это второй результат за всю историю выступления азербайджанских шахматистов на этом соревновании. Лучшего результата добивался только Теймур Раджабов, ставший обладателем трофея в 2019 году. Шахрияру Мамедъярову и Вугару Гашимову удавалось добраться до четвертьфинала.