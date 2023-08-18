В России заявили о попытке украинцев атаковать Москву
Минобороны РФ заявило, что днем 19 августа была пресечена «попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области».
Беспилотник, цитируют российские СМИ заявление Минобороны РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и «упал в безлюдном районе рядом с Путилково городского округа Красногорск».
Пострадавших и разрушений, говорится в заявлении военного ведомства, нет.
Красногорск с северо-запада вплотную примыкает в Москве.
Еще один дрон был сбит над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.