В России заявили о попытке украинцев атаковать Москву

Минобороны РФ заявило, что днем 19 августа была пресечена «попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области».



Беспилотник, цитируют российские СМИ заявление Минобороны РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и «упал в безлюдном районе рядом с Путилково городского округа Красногорск».

Пострадавших и разрушений, говорится в заявлении военного ведомства, нет.

Красногорск с северо-запада вплотную примыкает в Москве.

Еще один дрон был сбит над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.

