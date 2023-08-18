Есть ли проблемы между Путиным и Эрдоганом?

«Похолодания» в отношениях Анкары и Москвы не отмечается, стороны продолжают переговоры по зерновой сделке. Об этом заявил главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч телеканалу CNN Türk.

«Нет, похолодания нет. ...На внешнеполитическом уровне продолжаем переговоры по зерновой сделке», - отметил он.

Кылыч уточнил, что также ведется активная работа между разведывательными ведомствами двух стран. По словам советника, никаких проблем между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом нет.

«Между господином Путиным и нашим президентом нет никаких проблем», - подчеркнул политик.

Он напомнил, что как лидер страны-члена НАТО Эрдоган - единственный президент, который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта в Украине.