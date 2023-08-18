Чего добиваются сепаратисты в Карабахе? заявление Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные пресекли очередную попытку армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Согласно сообщению, 19 августа около 16:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, под видом сельскохозяйственных работ попытались подготовить перед позициями азербайджанской армии долговременные фортификационные укрепления.
Как сообщили в Минобороны, азербайджанские подразделения приняли неотложные меры, приостановив проводимые работы.