Первое золото Швеции на чемпионате мира в Баку

Сегодня в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров победу одержал швед Виктор Линдгрен. Он набрал 251,3 очка. Серебро у китайца Хаоран Янга, отставшего от лидера на 0,7 очка. Бронза досталась чеху Франтишеку Сметане.

В командном первенстве не было равных Китаю. На пьедестал почета также поднялись стрелки из Чехии и Хорватии.

«Это второй мой приезд в Баку, - говорит Виктор Линдгрен. - Я принимал участие тут в Кубке мира. В Баку все здорово - и организация, и сам город. Все еще не могу поверить, что завоевал медаль. Очень классное ощущение. Также я завоевал путевку на Олимпиаду в Париж. И это тоже здорово! Сделаю все, чтобы победить и там».

Помимо шведа, олимпийские лицензии достались спортсменам из Китая, Чехии и Казахстана.