В Украине предлагают принять важный закон о войне

В пояснительной записке говорится, что после окончания боевых действий российские войска должны быть выведены со всей территории Украины, в том числе из Крыма. То же самое касается кораблей Черноморского флота РФ, их пребывание в акватории полуострова называется «невозможным».

В Верховную Раду внесли законопроект, запрещающий передавать России какие-либо территории Украины ради завершения войны. «Прекращение войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору недопустимо», — говорится в документе. Об этом информирует The Moscow Times.

Отдельно подчеркивается, что Украина не признает гражданство России, полученное жителями захваченных территорий автоматически или принудительно. Украинцев, которые сотрудничали с оккупационными властями, однако не совершали тяжких преступлений, могут освободить от уголовной ответственности.

Законопроект был внесен 18 августа группой народных депутатов во главе с председателем Рады Русланом Стефанчуком.

Ранее глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен заявил, что отказ Украины от части территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс мог бы положить конец войне с Россией. В Киеве назвали такие обсуждения «абсолютно неприемлемыми». Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил недоумение по поводу идеи «размена территории на зонтик НАТО», отметив, что формирование данного нарратива играет на руку России и представляет угрозу для демократии. Позже Йенссен назвал свои слова ошибкой, а в самом НАТО заявили, что блок по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и эта позиция «четкая и неизменная».

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности переговоров по завершении войны с Украиной до тех пор, пока Запад настаивает на Формуле Зеленского, где прописана необходимость сохранения территориальной целостности страны. «Это бессмысленная ультимативная позиция. Невозможно требовать от нас согласиться с ущемлением наших коренных интересов в сфере безопасности и продолжением произвола в отношении русских и русскоговорящих людей», — сказал Лавров.