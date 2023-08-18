Заявление Борреля разгневало Россию. Ответ в стиле «сам дурак»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой, у владельца которой есть атомная бомба».

Захарова заявила российским СМИ, что «во-первых, люди, которые не могут определить, мужчины они или женщины, лучше бы помалкивали до окончательной самоидентификации».

Во-вторых, по словам Захаровой, Евросоюз похож на «банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам». Она добавила, что «наше топливо при нас, и мы им еще и торгуем, а еэсовский бизнес перетек за океан».

«Что касается ядерного оружия, то оно есть только у одной страны ЕС. Остальные так и не смогли его произвести. …Нечем гордиться, вот и исходят злостью. ...Так что все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности», — считает она.

Также в Совете Федерации главу европейской дипломатии обозвали «интеллектуальным пигмеем». «Опять отличился своей мудростью Боррель. На сей раз он назвал Россию экономическим карликом, заправочной станцией с атомной бомбой. Его необоримое стремление к ярким заявлениям выглядит глуповато!» — написал в Телеграме председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.