В Пакистане задержали лидера оппозиции

Власти Пакистана задержали бывшего министра иностранных дел и главу оппозиционного Движения за справедливость (ДЗС) Шаха Мехмуда Куреши. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителя партии Зульфи Бухари.

О причине задержания политика агентство не сообщает.

В начале августа Куреши возглавил ДЗС на время отсутствия ее лидера Имрана Хана, который был признан Окружным судом Исламабада виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. После вынесения приговора Хан был арестован в собственной резиденции в городе Лахор.

Хан был отстранен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия.