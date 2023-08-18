Известная глобальная компания вновь заключила соглашение с «Нефтчи»

18:32

Компания Procter&Gamble подписала договор о спонсорстве с профессиональным футбольным клубом «Нефтчи». В течение предстоящего года компания будет сотрудничать с известным клубом в популяризации продукции торговой марки Braun.

«Нефтчи» — легенда азербайджанского футбола, и мы очень рады, что этот легендарный клуб продолжает радовать нас своими успехами и сегодня. Как P&G, мы не просто хотим наблюдать за этими успехами, мы хотим внести свой вклад и стать их частью. В этом году компания Procter&Gamble отмечает свое 25-летие в Азербайджане. По этому случаю мы подписываем партнерское соглашение между «Нефтчи» и брендом Braun, который имеет более чем 100-летнюю историю, отличается инновационным подходом, высоким качеством и эргономичным дизайном своей продукции. Мы уверены, что среди пользователей Braun найдутся поклонники «Нефтчи», которые будут рады видеть эти два исторических бренда вместе», - сказал генеральный директор PG по странам Кавказа и Центральной Азии Иракли Габриадзе.

Официальный представитель PG отметил, что за 25 лет своей деятельности в Азербайджане компания заняла существенное место в экономической жизни страны, а ее продукция охватила практически каждую семью. В качестве производителя чистящих и гигиенических средств PG одновременно является и популяризатором здорового образа жизни. Участвуя в крупных социальных проектах, компания выступила партнером Национального олимпийского комитета и поддерживала национальную сборную во время Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, в 2015 году была официальным партнером Первых Европейских игр, а по случаю 20-летия своей деятельности в Азербайджане подписала соглашение с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА). «Это уже второе сотрудничество компании с «Нефтчи». В 2021 году, когда все люди переживали тяжелую пандемию и боролись за свое здоровье, мы приступили к партнерству с «Нефтчи» и очень этому рады. Что касается партнерства с Braun, эта марка имеет большой авторитет в глазах футбольных болельщиков, кроме того, она является спонсором национальной сборной Турции», - подчеркнул Иракли Габриадзе.

Генеральный исполнительный директор ФК «Нефтчи» Фаррух Махмудов поблагодарил компанию PG за социальную ответственность и поддержку спорта: «Procter&Gamble – это всемирный бренд. Он всегда отличался поддержкой спорта, в особенности футбола. Вот уже третий год, как мы сотрудничаем с этой компанией. И это показатель ее доверия «Нефтчи». Раньше мы были партнерами марки Old Spice, а теперь продолжим с маркой Braun. Надеюсь, что фанаты, в знак поддержки клуба выбирающие продукцию этой компании, впредь будут также выбирать и продукцию Braun». Глава клуба выразил уверенность, что данное сотрудничество окажется полезным для обеих сторон.