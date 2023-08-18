Пашинян и Арутюнян полетели в Зангилан?

Армянский политик Эдгар Казарян распространил более чем странную информацию. Как заявил политик на своей странице в Facebook, по данным сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar24, представительский рейс из ереванского аэропорта «Звартноц» полетел не в Капан, а в Зангилан.

«Приложение Flightradar24 зафиксировало, что самолет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, руководителем аппарата премьер-министра Армении Араиком Арутюняном и секретарем Совета безопасности Армении на борту совершил рейс не по маршруту Ереван - Капан, а Ереван - Зангилан», - написал Эдгар Казарян.

Возникает вопрос: это была ошибка пилота, или Пашинян действительно полетел в Зангилан?