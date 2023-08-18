Заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который недавно побывал в Киеве и на линии фронта, опубликовал три возможных сценария действий Украины. Соответствующий материал размещен на сайте издания.

Ронцхаймер предполагает возможные варианты.

Воевать дальше без переговоров с РФ. По данным Ронцхаймера, в настоящее время власть «не хочет прогибаться под давлением, планировать дальнейшее наступление и сохранять оптимизм». И, если не предполагается прорыв в этом году, они планируют еще одно контрнаступление весной 2024 года.

Воевать, но приобретать свойства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что отказывается от переговоров с РФ. Согласно соцопросам, 72% украинцев сейчас также против переговоров.

Остановить контрнаступление. Ронцхаймер уверен, что в этом случае ВС РФ перейдут в ответную атаку и займут новые территории, в частности в Харьковской области. Журналист назвал это «ужасным сценарием» для Киева.