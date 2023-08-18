Армянские солдаты открыли огонь заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 19 августа в 16:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении, сказали в Минобороны.