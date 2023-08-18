Заместитель командующего войсками «ДНР»: «Мы не можем военным образом свалить Украину»

«Можем ли мы военным путем свалить Украину? Сейчас и в ближайшей перспективе – нет. Когда я сам себе подозреваю о нашей победе в этой войне – я не имею в виду, что мы поползем, как и они, вперед, превращая все в бахмуты на своем пути. И легкого занятия городов я не предвижу... Мы войдем в фазу, которая наиболее невыгодна Украине в ее «самостоятельном» состоянии: фазу ни мира, ни войны. На этом мероприятии мы могли бы оказаться, если бы вместо СВО признали территорию и официально взяли бы их под опеку. Но это был бы совершенно другой поворот истории», - заявил Ходаковский.

Он считает, что Россия не сломает внешнее давление: «Если в России не дают раскачивать атмосферу, то при всех наших болезнях живучесть у нас очень высокая. Украина же - это совсем вторая «физика». Что в экономическом, что в политическом отношении - это конструкт, который сам выживет без руководителя».