Заместитель командующего войсками «ДНР»: «Мы не можем военным образом свалить Украину»
Заместитель командования войсками «ДНР», бывший командир бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что одержать победу над Украиной военным путем невозможно.
«Можем ли мы военным путем свалить Украину? Сейчас и в ближайшей перспективе – нет. Когда я сам себе подозреваю о нашей победе в этой войне – я не имею в виду, что мы поползем, как и они, вперед, превращая все в бахмуты на своем пути. И легкого занятия городов я не предвижу... Мы войдем в фазу, которая наиболее невыгодна Украине в ее «самостоятельном» состоянии: фазу ни мира, ни войны. На этом мероприятии мы могли бы оказаться, если бы вместо СВО признали территорию и официально взяли бы их под опеку. Но это был бы совершенно другой поворот истории», - заявил Ходаковский.
Он считает, что Россия не сломает внешнее давление: «Если в России не дают раскачивать атмосферу, то при всех наших болезнях живучесть у нас очень высокая. Украина же - это совсем вторая «физика». Что в экономическом, что в политическом отношении - это конструкт, который сам выживет без руководителя».