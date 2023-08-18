Зеленский обратился к Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киевом вступления Швеции в НАТО, в частности, он поднимал этот вопрос на переговорах с Турцией, передает «Европейская правда».

Зеленский отметил, что в переговорах со всеми партнерами по альянсу «мы призывали и призываем постоянно поддерживать вступление Швеции в НАТО, в том числе и в переговорах с Турцией».

«Я приводил аргументы в пользу Швеции в НАТО на недавней встрече с господином Эрдоганом. И будем продолжать в дальнейшем эту работу…», – заявил Зеленский.