Что-то не так с российской станцией «Луна-25»

Во время перехода российской станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту «произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», сообщил «Роскосмос».

«В соответствии с программой полета в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. Специалисты группы управления проводят анализ ситуации», — заявили в «Роскосмосе».

«Луна-25» — первая за почти полвека экспедиция к спутнику Земли для России. Запуск станции произошел 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области, она должна совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа. На окололунную орбиту станция вышла 16 августа.

РБК пишет, что по плану станция должна отработать технологию мягкой посадки, проанализировать грунт с Луны и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.