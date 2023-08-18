Сторонники свергнутого президента Нигера просили Францию о помощи, но...

Чиновники из окружения смещенного президента Нигера Мохамеда Базума просили в конце июля французские власти применить военную силу для прекращения военного путча, предпринятого армейским руководством, сообщила газета Le Monde.

«Le Monde имеет основания подтвердить, что просьба о вмешательстве была адресована присутствующим в Ниамее французам (военному контингенту) в часы, последовавшие за государственным переворотом, совершенным начальником президентской гвардии, и что этот запрос был серьезно рассмотрен», - пишет парижское издание.

Это, по данным газеты, подтверждает один из приближенных президента Базума.

Франция, по словам пожелавшего остаться неназванным чиновника, «потребовала письменного разрешения» на подобные действия.

О таком обращении к Франции представителей свергнутой власти говорили и мятежники в ночь на 31 июля.

Однако, по сведениям Le Monde, с проведением операции силами французских военных не согласился сам президент Базум. Кроме того, в дальнейшем генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов президентской гвардии.