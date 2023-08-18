В британской разведке наступление Украины назвали успешным

Разведывательное сообщество Минобороны Великобритании проанализировало наступательные действия украинских и российских сил за последнюю неделю и отметило продвижение ВСУ на юге Украины. Об этом говорится в тексте обзора британской военной разведки, размещенном в соцсети Х.

«В течение последней недели большая часть линии фронта в Украине оставалась неизменной, «однако на юге украинские войска продолжили продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, удерживая село Урожайное, несмотря на упорное сопротивление россиян», – указывается в обзоре британской разведки.

Кроме того, указывается, несмотря на то, что «в районе города Купянск Харьковской области российские войска продолжали пробные атаки, однако не добились значительных успехов».

«По всему фронту обе стороны встают перед схожими проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея при этом ограниченные возможности, которые не дают шансов приступить к новым атакам», – констатируют британские военные аналитики.