Джо Байден заговорил о дочери президента Узбекистана главное на этот час
Президент США Джо Байден написал письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Forbes опубликовал текст письма.
Примечательно, что пресс-служба президента Узбекистана не сообщила о письме главы Белого дома.
В письме Байден благодарит президента Узбекистана за его вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами. Президент США упоминает и старшую дочь президента Узбекистана в контексте ее усилий в плане борьбы с домашним насилием.
«Кроме того, для нас было честью приветствовать Вашу дочь Саиду [Мирзиёеву] в Белом доме в начале этого года. Ее активность и Ваша смелая решимость криминализировать гендерное и домашнее насилие заслуживают похвалы», – пишет президент США.
Джо Байден отметил, что за последний год сотрудничество двух стран поднялось «на новую высоту, включая укрепление наших торговых и инвестиционных связей, развитие нашего сотрудничества в области безопасности и совместную работу по решению региональных проблем».
Байден добавил, что «США также твердо поддерживают Ваши усилия по проведению политических и экономических реформ».
Кроме того, в письме Байден пригласил Шавката Мирзиёева на первый саммит формата «Центральная Азия – США» («С5+1»), который запланирован на конец сентября в дни открытия сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча президентов стран Центральной Азии и США намечена на 19 или 20 сентября, говорится в письме Байдена.
«Озодлик» отмечает, что публикация текста письма президента США совпадает с периодом назначения Саиды Мирзиёевой на должность первого помощника президента Узбекистана – действующего главы администрации президента. В марте этого года она посетила США и встретилась с помощником Байдена и директором Совета по гендерной политике администрации президента США Дженнифер Кляйн.
С апреля 2019 года занимает должность заместителя директора агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан.
О новом назначении Саиды Мирзиёевой на новую должность официально пока не сообщается.