В письме Байден благодарит президента Узбекистана за его вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами. Президент США упоминает и старшую дочь президента Узбекистана в контексте ее усилий в плане борьбы с домашним насилием.

Примечательно, что пресс-служба президента Узбекистана не сообщила о письме главы Белого дома.

«Кроме того, для нас было честью приветствовать Вашу дочь Саиду [Мирзиёеву] в Белом доме в начале этого года. Ее активность и Ваша смелая решимость криминализировать гендерное и домашнее насилие заслуживают похвалы», – пишет президент США.

Джо Байден отметил, что за последний год сотрудничество двух стран поднялось «на новую высоту, включая укрепление наших торговых и инвестиционных связей, развитие нашего сотрудничества в области безопасности и совместную работу по решению региональных проблем».

Байден добавил, что «США также твердо поддерживают Ваши усилия по проведению политических и экономических реформ».

Кроме того, в письме Байден пригласил Шавката Мирзиёева на первый саммит формата «Центральная Азия – США» («С5+1»), который запланирован на конец сентября в дни открытия сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча президентов стран Центральной Азии и США намечена на 19 или 20 сентября, говорится в письме Байдена.