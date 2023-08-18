У Медведева не выдерживают нервы: Украина должна быть уничтожена дотла, чтобы пепла не осталось

«...Мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла. Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться», написал он в своем Telegram, добавив, что «если на это потребуются годы и даже десятилетия — так тому и быть».

Война России и Украины — это «экзистенциальный конфликт» для Москвы и «война за самосохранение». Так считает зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что хочет получить «абсолютные гарантии лояльности на будущее» со стороны Украины: «Полная утилизация государственной машины враждебной страны и абсолютные гарантии лояльности на будущее. Их может дать лишь контроль России за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства. И мы его добьемся».

По словам зампреда Совбеза РФ, он видит только два варианта развития событий: либо Россия уничтожит «враждебный политический режим», либо «коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию» и в этом случае «сгинет» вместе с ней.

Что касается стран Запада, для них война Москвы и Киева — это «чужая война, в которой гибнут чужие для них люди», считает Медведев.

Хотя Запад оказывает Украине военную и экономическую помощь, он «никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам», утверждает Медведев, добавив, что «поражение Запада на украинском направлении неизбежно».