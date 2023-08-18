ЭКОВАС требует освободить президента Нигера. Ситуация накаляется

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которая сейчас находится в столице Нигера, городе Ниамей, для переговоров с путчистами, назвала освобождение свергнутого президента страны Мохамеда Базума в качестве приоритетного требования, сообщает источник Al Arabiya.

Источник AFP, близкий к ЭКОВАС, заявил, что делегация в ходе посещения Ниамея хочет передать путчистам «твердое послание», а также лично встретиться с Базумом.

Al Arabiya сообщает, что сегодня, 19 августа, в Ниамее на стадионе генерала Сейни Кунче собираются толпы людей, поддерживающих путчистов. Военизированные объединения Нигера объявили о наборе добровольцев для защиты границ страны, утверждает телеканал. Сообщается, что из-за больших очередей на запись в добровольцы в центре Ниамея периодически происходят беспорядки.

Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера сегодня, 19 августа. Сегодня также стало известно, что ЭКОВАС определило дату возможной военной интервенции в Нигер. Поддержавшие путч Буркина-Фасо и Мали, которые также входят в ЭКОВАС, разместили в Нигере свои боевые вертолеты.