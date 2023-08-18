Бакинских водителей предупреждают...

Завтра в Баку будет полностью ограничено движение по участку улицы Зарифы Алиевой между перекрестками проспектов Азадлыг и Бюльбюля. Об этом сообщил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, 20 августа в связи с укладкой нового асфальтового покрытия на участке улицы Зарифы Алиевой от проспекта Азадлыг (у Дома правительства) до пересечения с проспектом Бюльбюля (в районе станции метро «Сахиль») движение в указанном направлении будет полностью закрыто.

В качестве альтернативы предлагается проехать прямо по улице Узеира Гаджибекова до проспекта Бюльбюля. «Водителям рекомендуется учитывать это при движении и пользоваться альтернативными дорогами», - сказал Аскерли.