Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку

Спецслужбы Турции нейтрализовали террористку РКК Хиджран Иджуз под кодовым именем «Веджин Джиян», ответственную за военизированное женское и молодежное крыло организации.

Anadolu со ссылкой на источники в силах безопасности сообщает, что Национальная разведывательная организация Турции (MIT) нейтрализовала террористку в ходе операции в провинции Хасеке на севере Сирии.

Террористка вступила в ряды PKK в 2016 году, входила в число организаторов нападений и убийств, в том числе в отношении сотрудников сил безопасности в приграничных районах.