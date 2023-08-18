Кандидат в президенты США рассказал, каким видит финал войны в Украине

Один из конкурентов Дональда Трампа, кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами рассказал, как планирует завершить войну в Украине.

Он уточнил, что в этом случае речь идет не о поражении России, а выигрыше США. Рамасвами считает правильным завершить войну на условиях РФ.

По словам Рамасвами, российско-китайский военный альянс представляет собой военную угрозу для США, и что взаимодействие США с Украиной толкает Россию в «объятия Китая». Его это пугает больше всего, а потому в войне в Украине необязательно, чтобы Россия проиграла. Для него, в первую очередь, важна безопасность США.

Рамасвами также отметил, что, по его мнению, нужно идти президенту РФ Владимиру Путину на уступки по территории Украины: «Я бы заморозил нынешние линии контроля, которые оставили бы часть Донбасса под контролем России. Я бы также взял на себя обязательство, что НАТО не примет Украину в альянс. Наша цель — не поражение Путина, наша цель — победа Америки».