Самолеты США и России едва не столкнулись в сирийском небе

Два истребителя F-35 проамериканской коалиции «опасно сблизились» в субботу с двумя самолетами Су-35 ВКС России в Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«19 августа с 06:08 до 06:16 в районе Эт-Танф на высоте около 9 000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения», - цитирует ТАСС российского военного.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.