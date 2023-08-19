«Не хотят так, не будет никак»: Дугин советует таджикским мигрантам принимать православие

Прокремлевский политолог Александр Дугин посоветовал таджикcким мигрантам «учить русский язык» и «принимать православие». Реакции властей Таджикистана на это заявление пока не последовало. Об этом пишет «Озодлик».

Дугин, которого считают «праворадикальным философом и идеологом «русского мира», в своем Telegram-канале отметил, что «есть сценарий для таджиков – прекрасного древнего иранского народа. Все учат русский язык, наизусть читают Блока и Клюева, принимают святое Православие, крестят детей, венчаются, постятся и доблестно защищают Родину в СВО. Как и положено великому индоевропейскому народу».

По его мнению, после возвращения с фронта, «отдав долг Великой России, они идут жить и работать, как и положено гражданам и уважающим себя людям. Это достойно и правильно».

«Не хотят так, не будет никак», - предупреждает прокремлевский философ.

«Озодлик» напоминает, что на прошлой неделе руководители Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщили, что в пять крупных российских городов – Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу – направлены рабочие группы для проверки условий жизни таджикских трудовых мигрантов.