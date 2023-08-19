Новая волна протестов: 100 тысяч израильтян вышли на улицы

Массовые акции протеста против судебной реформы в Израиле, проводимой правительством Биньямина Нетаньяху, уже 33-ю субботу подряд прошли во многих городах страны. Крупнейшая акция по традиции состоялась в районе комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве, передает ТАСС.

Среди выступающих на митинге были только женщины. Такое решение организаторы приняли на фоне участившихся в последнее время, по оценкам либеральной оппозиции, нападок со стороны ортодоксальных иудеев на представительниц женской половины населения.

Во время митинга демонстранты активно скандировали лозунги в поддержку демократии, размахивая израильскими флагами.

По информации израильского 13-го канала, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала чуть более 100 тысяч участников. Демонстрации в этот вечер проходили и во многих других городах страны. В общей сложности организаторы заявили о проведении 150 акций по всему Израилю.