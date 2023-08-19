Победитель этапов в Шуше и израильской Нетании азербайджанская команда «Нефтчи» на этот раз победила и в Испании! Причем в финальном матче со счетом 13:12 была побеждена команда хозяек – сборная Испании.

Вчера на групповой стадии «Нефтчи», в составе которого выступают Арика Картер, Брайанна Фрейзер, Александра Молленхауэр и Дина Ульянова, победил сборную Португалии со счетом 21:7 и уступил немецкому клубу «Дюссельдорф ЗООС» - 13:14. Со 2-го места в группе наша команда вышла в плей-офф.

Сегодня в четвертьфинале «Нефтчи» обыграл сборную США со счетом 17:14. Затем в полуфинале бакинки победили Китай – 17:13.