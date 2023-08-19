БРИКС нам не нужен: нервная реакция Марокко

7 августа министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что формальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, включая Марокко.

Марокко никогда не подавало заявку на вступление в группу БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) и не собирается принимать участие в предстоящем саммите объединения. Об этом сообщил агентству Maghreb Arabe Press источник в МИД североафриканского королевства.

По словам источника, «для Марокко никогда не стоял вопрос о том, чтобы положительно ответить на приглашение на запланированную в ЮАР встречу БРИКС - Африка или участвовать в этой встрече на каком-либо уровне. Это встреча организована на основе односторонней инициативы правительства ЮАР».

В МИД добавили, что «ЮАР всегда демонстрировала изначальную враждебность по отношению к Марокко и систематически занимала негативную и догматическую позицию по вопросу о марокканской Сахаре».

«Марокко… никогда формально не подавало заявку на вступление в группу БРИКС, - заявили во внешнеполитическом ведомстве. - Кроме того, до сих пор нет рамок или четких процедур, регулирующих расширение этой группы».