Евро-2023: Азербайджан проиграл Германии в Дюссельдорфе
Женская сборная Азербайджана по волейболу провела второй матч на чемпионате Европы.
В немецком Дюссельдорфе наша команда встречалась с хозяйками – сборной Германии. Немки победили со счетом 3:1 (25:13, 25:22, 12:25, 25:14).
Напомним, в первом матче сборная Азербайджана взяла верх над Чехией - 3:0 (25:21, 25:10, 25:15).
Сегодня в группе «С», в которой выступают наши волейболистки, состоялся еще один матч: Греция обыграла Швецию – 3:1.
Турнирное положение:
1. Германия – 6 очков (2 матча)
2. Турция – 3 (1)
3. Азербайджан – 3 (2)
4. Греция – 3 (2)
5. Швеция – 0 (2)
6. Чехия – 0 (1).
Завтра состоятся матчи Греция – Чехия и Турция – Азербайджан. Наша игра начнется в 22:00 по бакинскому времени.
Напомним, четыре лучшие команды по итогам кругового турнира выйдут в 1/8 финала.