Евро-2023: Азербайджан проиграл Германии в Дюссельдорфе

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела второй матч на чемпионате Европы.

В немецком Дюссельдорфе наша команда встречалась с хозяйками – сборной Германии. Немки победили со счетом 3:1 (25:13, 25:22, 12:25, 25:14).

Напомним, в первом матче сборная Азербайджана взяла верх над Чехией - 3:0 (25:21, 25:10, 25:15).

Сегодня в группе «С», в которой выступают наши волейболистки, состоялся еще один матч: Греция обыграла Швецию – 3:1.

Турнирное положение:

1. Германия – 6 очков (2 матча)

2. Турция – 3 (1)

3. Азербайджан – 3 (2)

4. Греция – 3 (2)

5. Швеция – 0 (2)

6. Чехия – 0 (1).

Завтра состоятся матчи Греция – Чехия и Турция – Азербайджан. Наша игра начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Напомним, четыре лучшие команды по итогам кругового турнира выйдут в 1/8 финала.