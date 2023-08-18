Угроза Крыму заставит Путина отступить? американские СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с официальными лицами, который попал в СМИ, заявил, что Крым является «красной линией», которую президент РФ Владимир Путин не пересечет. Об этом сообщает The Hill.
Однако, в США считают, что возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию является маловероятным. Журналисты издания также разделяют эти сомнения. По их словам, чтобы изолировать Крым, контрнаступление ВСУ должно продвигаться в Мелитополь, Армянск или Скадовск.
Прежде чем взять Мелитополь, украинским войскам надо еще освободить Токмак, который окружен развитой системой окопов, минных полей и заграждений. Кроме того, РФ держит там группировку в более 90 тысяч военных.
В издании отметили, что украинские войска организовали успешные десантные операции через реку Днепр, что способствует дальнейшему продвижению.
«Что бы ни говорил Путин о защите русскоязычных жителей Луганска и Донецка, его нынешним приоритетом является удержание Крыма...», — заявили в издании.