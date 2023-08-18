Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с официальными лицами, который попал в СМИ, заявил, что Крым является «красной линией», которую президент РФ Владимир Путин не пересечет. Об этом сообщает The Hill.

Однако, в США считают, что возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию является маловероятным. Журналисты издания также разделяют эти сомнения. По их словам, чтобы изолировать Крым, контрнаступление ВСУ должно продвигаться в Мелитополь, Армянск или Скадовск.