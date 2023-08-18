В Мариуполе конфликт «кадыровцев» с другими военными

Вечером в субботу, 19 августа, в захваченном РФ Мариуполе произошел конфликт между российскими военнослужащими из других частей и «кадыровцами», утверждает украинский советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В районе «Кирова» собралась группа автомобилей с «кадыровцами» и россиянами («некадыровцами»). Все военные. Шум, выстрелы», - написал он в Telegram, опубликовав фотографии, на которых видно скопление военных автомобилей и военнослужащих.

По его словам, «за последние полчаса количество автомобилей на фото увеличилось на около 20 единиц».

Андрющенко указал, что не чеченские военные «вызвали специальное подразделение, чтобы сдержать конфликт». «Но что-то идет не так», - добавил он.