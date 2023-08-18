С чем возвращается Зеленский из Швеции

Deutsche Welle передает, что после переговоров с премьер-министром Ульфом Кристерссоном Зеленский сообщил о планах совместного производства и ремонта шведских БМП CV-90 в Украине. По его словам, украинские военные уже применяют данные БМП на поле боя. Кроме того, украинские военные уже начали обучение на шведских самоходных артиллерийских установках Archer, заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 августа, прибыл с визитом в Швецию.

Одновременно лидеры двух стран обсудили предстоящие шаги по получению Киевом истребителей Gripen шведского производителя Saab, тестовые испытания которых с участием украинских пилотов уже начались.

Зеленский анонсировал переговоры c Стокгольмом о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности.

Стороны заявили также о подготовке нового, 13-го пакета шведской военной помощи и поддержке Швецией Украины на пути в ЕС. Стокгольм также присоединился к реализации Формулы мира, в частности, пунктов восстановления радиационной безопасности, справедливости, экологической безопасности и гуманитарного разминирования.

После переговоров украинский лидер сообщил о готовности Швеции предоставить Украине высокотехнологичное насосное оборудование для восстановления водоснабжения после прорыва плотины на Каховской ГЭС, а также активно участвовать в восстановлении Украины.

Позже Зеленский встретился в Стокгольме с шведскими парламентариями, а также получил аудиенцию у короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Украинский президент сообщил, что в ближайшие два дня проведет переговоры с несколькими государствами о предоставлении Киеву западных истребителей. По его словам, в течение ближайших недель станет яснее, получит ли их Украина.