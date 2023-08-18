С чем возвращается Зеленский из Швеции
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 августа, прибыл с визитом в Швецию.
Deutsche Welle передает, что после переговоров с премьер-министром Ульфом Кристерссоном Зеленский сообщил о планах совместного производства и ремонта шведских БМП CV-90 в Украине. По его словам, украинские военные уже применяют данные БМП на поле боя. Кроме того, украинские военные уже начали обучение на шведских самоходных артиллерийских установках Archer, заявил Зеленский.
Одновременно лидеры двух стран обсудили предстоящие шаги по получению Киевом истребителей Gripen шведского производителя Saab, тестовые испытания которых с участием украинских пилотов уже начались.
Зеленский анонсировал переговоры c Стокгольмом о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности.
Стороны заявили также о подготовке нового, 13-го пакета шведской военной помощи и поддержке Швецией Украины на пути в ЕС. Стокгольм также присоединился к реализации Формулы мира, в частности, пунктов восстановления радиационной безопасности, справедливости, экологической безопасности и гуманитарного разминирования.
После переговоров украинский лидер сообщил о готовности Швеции предоставить Украине высокотехнологичное насосное оборудование для восстановления водоснабжения после прорыва плотины на Каховской ГЭС, а также активно участвовать в восстановлении Украины.
Позже Зеленский встретился в Стокгольме с шведскими парламентариями, а также получил аудиенцию у короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.
Украинский президент сообщил, что в ближайшие два дня проведет переговоры с несколькими государствами о предоставлении Киеву западных истребителей. По его словам, в течение ближайших недель станет яснее, получит ли их Украина.