Китай помогает вооружать Россию вертолетами и беспилотниками

С начала вторжения России в Украину и до первого квартала 2023 года российские компании, в том числе попавшие под санкции, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики, получили десятки тысяч поставок из Китая . Об этом пишет The Telegraph.

По данным исследовательской организации Molfar Global, китайская компания Shantou Honghu Plastic отправила в Россию 1000 беспилотников за два месяца до начала войны. Эта компания на своем сайте и в соцсетях называет себя оптовым продавцом детских игрушек. Дроны передали российской фирме «Самсон», которая позиционирует себя аналогичным образом.

Через четыре дня после начала войны в Украине китайская компания Hems999 поставила России два вертолета. Другая китайская фирма, Tianjin Huarong Aviation, с начала войны передала РФ четыре вертолета Airbus. Все машины получила российская компания «Уральский вертолет». Основной заказчик «Уральского вертолета» - Росгвардия, чьи силы также воюют в Украине.

Как пишет The Telegraph, c начала 2022 года по первый квартал 2023 года китайские фирмы также отправили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям. Импорт этой продукции в 2022 году вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим, составил 2,5 млн долларов.

По данным Molfar, китайские экспортные турбореактивные двигатели и радарные ракетно-навигационные системы направлялись в Индию и Коста-Рику, а затем реэкспортировались в Россию. Согласно данным торговой статистики, российский импорт сырья и компонентов, необходимых для производства вооружений, резко возрос, пишет The Telegraph.

В 2022 году Китай экспортировал в Россию продукцию из титановых сплавов на 18 млн долларов, это почти вдвое больше, чем в 2021 году. Легкие и жаропрочные титановые сплавы - один из основных материалов, используемых для производства военной авиации и оружия. Титановые листы и стержни были поставлены из Китая на адрес НПП «Старт», разработчика зенитно-ракетных комплексов, входящего в состав российской госкорпорации «Ростех». Изделия из титана также отправили в компанию S7 Technics, которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом авиатехники.

Китайские компании, продолжает The Telegraph, также направили магниевые сплавы компании «Туполев», которая производит и помогает обслуживать дальние бомбардировщики Ту-95 и Ту-160М, использовавшиеся для нанесения ударов крылатыми ракетами по Украине.

Предприятия, связанные с производством автомобилей КАМАЗ и бронетранспортеров КАМАЗ «Тайфун», получили из Китая не менее 520 партий продукции (среди товаров были запасные части, сварочные аппараты и лазерные станки, которые могут использоваться для производства оружия и военной техники).

Пекин и Москва провели секретные переговоры с Ираном о поставках перхлората аммония, химического соединения, используемого для приведения в движение баллистических ракет, пишет The Telegraph без ссылок на источники.