Чем саудиты заманили Неймара

Соглашение выведет Неймара на первое место в мире по сумме контракта за год с клубом. Всего за два сезона бразилец заработает €320 млн. Еще €100 млн он может заработать в виде бонусов и рекламных контрактов. Эта зарплата ниже только той, что получает Криштиану Роналду в «Аль-Насре» — €400 млн.

Один из лучших футболистов мира Неймар перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль». Ради трансфера саудовцы, несмотря на законы, разрешили игроку жить вместе со своей девушкой, предоставили самолет и прислугу. Об этом пишет «РБК Спорт».

За каждую победу команды он будет получать дополнительно €80 тыс. Еще €500 тысяч он будет получать за каждый пост в соцсетях, который продвигает имидж Саудовской Аравии.

Неймар не называет деньги главным фактором перехода в клуб. По его словам, он перешел в клуб, чтобы помочь расти чемпионату Саудовской Аравии, который становится конкурентоспособным после летних трансферов.

Кроме того, клуб предоставит Неймару частный самолет. Какой марки и серии, не сообщается. В соглашении бразильца прописаны такие бонусы, как личный дом с персоналом. Таблоид The Sun утверждает, что Неймар запросил у руководства «Аль-Хиляля» три роскошных автомобиля для себя, четыре Mercedes G Wagon для своего окружения и фургон Mercedes с водителем. Также известно, что Неймар попросил, чтобы один конкретный водитель был доступен круглосуточно каждый день для себя, своих друзей и членов семьи. Сообщается, что в список суперкаров входят Bentley Continental GP, Aston Martin DBX и Lamborghini Huracan. Неймар также хотел, чтобы холодильник в его доме всегда был наполнен соком асаи и напитками из гуараны.