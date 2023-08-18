Новый вратарь «Карабаха» - тот самый россиянин, устроивший пьяный дебош в аэропорту и укравший куртку на рынке

В субботу клуб объявил о подписании контракта с российским голкипером Андреем Луневым. Соглашение рассчитано на год с опцией продления еще на один сезон. Лунев будет играть в сильнейшем азербайджанском клубе под 99-м номером.

Футбольный клуб « Карабах » наконец нашел замену горе-голкиперу Шахрудину Магомедалиеву, который в последнее время чуть ли не в каждом еврокубковом матче допускает грубейшие ошибки.

31-летний голкипер провел семь игр за сборную России. Выступал за различные российские клубы, но пик карьеры пришелся на годы, проведенные в питерском «Зените», в составе которого Лунев провел 90 матчей и трижды становился чемпионом страны. Последние два года российский голкипер числился футболистом немецкого «Байера», за который провел лишь два матча.

Разговоры о том, что Лунев перейдет в «Карабах» ходили еще в январе этого года, когда Шахрудин Магомедалиев был травмирован, а команде предстояло играть в 1/16 финала Лиги конференций против «Гента».

Но тогда стороны не договорились. В результате ворота агдамцев в матчах с бельгийцами защищал грузинский голкипер Лука Гугешашвили, тоже не отличающийся особой надежностью.

Однако сейчас постоянные ошибки Шахрудина, судя по всему, вынудили «Карабах» и его главного тренера Гурбана Гурбанова вновь обратиться к Луневу. Благо контракт у вратаря с «Байером» уже закончился, и он мог перейти в «Карабах» как свободный агент.

Однако это не отменяет, скажем так, весьма подмоченную репутацию Лунева. Haqqin.az еще в январе писал о скандале, в который в 2019 году угодил российский голкипер. Возвращаясь из лагеря сборной России в питерский «Зенит», за который он тогда играл, Лунев в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош в московском аэропорту «Внуково». Около 11 утра возле стойки регистрации голкипер вел себе крайне вызывающе, доставляя дискомфорт окружающим. Утихомирить футболиста не удалось, и сотрудники авиакомпании отказались пускать его на борт. Лунева возмутило это решение, и он принялся на повышенных тонах выяснять отношения с представителями авиакомпании. В итоге к стойке регистрации пришлось вызвать полицейских, которые задержали футболиста и доставили его в отделение. На Лунева был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».