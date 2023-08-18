Новый вратарь «Карабаха» - тот самый россиянин, устроивший пьяный дебош в аэропорту и укравший куртку на рынке
Футбольный клуб «Карабах» наконец нашел замену горе-голкиперу Шахрудину Магомедалиеву, который в последнее время чуть ли не в каждом еврокубковом матче допускает грубейшие ошибки.
В субботу клуб объявил о подписании контракта с российским голкипером Андреем Луневым. Соглашение рассчитано на год с опцией продления еще на один сезон. Лунев будет играть в сильнейшем азербайджанском клубе под 99-м номером.
31-летний голкипер провел семь игр за сборную России. Выступал за различные российские клубы, но пик карьеры пришелся на годы, проведенные в питерском «Зените», в составе которого Лунев провел 90 матчей и трижды становился чемпионом страны. Последние два года российский голкипер числился футболистом немецкого «Байера», за который провел лишь два матча.
Разговоры о том, что Лунев перейдет в «Карабах» ходили еще в январе этого года, когда Шахрудин Магомедалиев был травмирован, а команде предстояло играть в 1/16 финала Лиги конференций против «Гента».
Но тогда стороны не договорились. В результате ворота агдамцев в матчах с бельгийцами защищал грузинский голкипер Лука Гугешашвили, тоже не отличающийся особой надежностью.
Однако сейчас постоянные ошибки Шахрудина, судя по всему, вынудили «Карабах» и его главного тренера Гурбана Гурбанова вновь обратиться к Луневу. Благо контракт у вратаря с «Байером» уже закончился, и он мог перейти в «Карабах» как свободный агент.
Однако это не отменяет, скажем так, весьма подмоченную репутацию Лунева. Haqqin.az еще в январе писал о скандале, в который в 2019 году угодил российский голкипер. Возвращаясь из лагеря сборной России в питерский «Зенит», за который он тогда играл, Лунев в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош в московском аэропорту «Внуково». Около 11 утра возле стойки регистрации голкипер вел себе крайне вызывающе, доставляя дискомфорт окружающим. Утихомирить футболиста не удалось, и сотрудники авиакомпании отказались пускать его на борт. Лунева возмутило это решение, и он принялся на повышенных тонах выяснять отношения с представителями авиакомпании. В итоге к стойке регистрации пришлось вызвать полицейских, которые задержали футболиста и доставили его в отделение. На Лунева был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Но и это не все. Тогда же выяснилось, что футболист уже привлекался к уголовной ответственности. По сведениям РЕН ТВ, в 2008 году, когда спортсмену было всего 17 лет, он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве. Из-за одежды, оцененной продавцом в 2,5 тысячи рублей, юного голкипера поставили на спецучет — против него открыли дело по статье «Кража».
Естественно, Гурбан Гурбанов и его штаб, тщательно изучающие футболиста перед осуществлением любого трансфера, не могли не знать этого. Но, повторим, ситуация настолько аховая с вратарями, что в «Карабахе» все же решились пригласить Лунева, фактически не играющего два последних сезона.
Разумеется, российскому вратарю нужно будет время, чтобы набрать форму. Скорее всего, Гурбан Гурбанов бросит его в бой уже на групповой стадии еврокубков.
Напомним, что в раунде плей-офф Лиги Европы «Карабаху» предстоит сыграть со словенской «Олимпией». Первый матч состоится 24 августа в Любляне, ответный – 31 августа в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.