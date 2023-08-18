Планы иранской разведки по созданию в Азербайджане «талышской автономии» громкое дело
Житель Ленкорани, сотрудничавший с агентами спецслужб Ирана, собирал и передавал информацию об азербайджанской армии, а также призывал в социальных сетях к созданию в Азербайджане талышской автономии…
Как сообщает haqqin.az, на днях завершился судебный процесс над 47-летним Бахтияром Агазаде, обвиняемым в шпионаже в пользу Ирана. По приговору суда обвиняемый получил 18 лет лишения свободы.
Согласно обвинительному заключению, в начале 2002 года Бахтияр Агазаде выехал в Иран, чтобы получить в этой стране религиозное образование. Впоследствии он был завербовал спецслужбами Исламской республики, по заданию которых собирал информацию об общественно-политической жизни Азербайджана, вооруженных силах и дипломатических представительствах, аккредитованных в Баку.
По версии следствия, жителя Ленкорани завербовали сотрудники министерства разведки Ирана, которые представились, как «Гаджи Акбар» и «Сеид». Собранную информацию он доставлял своим кураторам напрямую, во время частых посещений Ирана.
Агазаде был задержан Службой государственной безопасности Азербайджана и арестован по обвинению в госизмене 11 ноября 2022 года.
В суде Бахтияр Агазаде все обвинения в свой адрес отрицал, утверждая, что является патриотом Азербайджана, и что предъявленные ему обвинения в шпионаже «не соответствует его идеологии».
Агазаде является выпускником азербайджанского Экономического университета. В прошлом служил на флоте, где увлекся религией и основательно «подсел» на изучение религиозных книг.
В 1997 году, впервые выехав в Иран с деловыми целями, Агазаде регулярно наведывался в местные мечети, где и был завербован агентами иранских спецслужб, которые обещали ему за сотрудничество материальную поддержку, а также помощь в бизнесе.
Агазаде согласился не сразу, попросив время на размышления и пообещав дать ответ во время своего следующего приезда в Иран.
Возвратившись в Ленкорань, Агазаде никому не рассказал о своих контактах с агентами иранских спецслужб.
Спустя четыре года Агазаде вновь отправился в Иран, на сей раз - чтобы изучать богословие в священном городе Кум. С первого захода поступить в религиозную школу ему не удалось. Тогда он позвонил «Гаджи Акбару» и попросил о содействии в поступлении. Сотрудник иранской контрразведки направил к нему якобы своего родственника, который вместе с Агазаде пришел к руководству религиозной школы и дал своему «подопечному» рекомендацию. Однако в медресе им сказали, что вначале азербайджанец, который так стремится изучать богословие, должен сдать экзамен в Баку.
«После этого я позвонил «Гаджи Акбару» и сказал, что хочу с ним встретиться, - рассказал на следствии Бахтияр Агазаде. - В ходе встречи он дал мне 100 долларов и попросил снабдить его информацией об общественно-политических процессах в Азербайджане, о военных объектах, посольствах Израиля и США в Баку, а также о лицах талышской национальности, готовых помочь в создании в Азербайджане «Талыш-Муганской республики».
Вернувшись в Ленкорань, Агазаде сразу же приступил к выполнению заданий. Собранную информацию Агазаде передавал «Гаджи Акбару» и его помощнику по имени Сейид, когда выезжал в иранскую Астару. За каждый такой «доклад» ему платили по 300-400 долларов. Был период, когда Агазаде, как агент, бездействовал, поскольку уезжал в Россию на заработки. Но бизнес в этой стране не сложился, и в итоге он вернулся «под крыло» иранских спецслужб.
«Звездный час» сотрудничества набожного ленкоранца с иранскими спецслужбами пришелся на 2003 год, в канун президентских выборов и массовых акций в Иране. К этому моменту «Гаджи Акбар» был уже переведен в другой отдел, и Агазаде общался только с «Сейидом», который был настолько доволен работой своего агента, что организовал для Агазаде встречу с тремя высокопоставленными сотрудниками спецслужб Ирана. На встрече азербайджанскому агенту заплатили 450 долларов и поручили и дальше снабжать Иран «ценной информацией».
В ходе следствия Бахтияр Агазаде также сообщил, что завязал дружеские отношения с сепаратистом Исмаилом Шабановым, тоже родом из Ленкорани, который постоянно жил в России. Связь земляки поддерживали через интернет.
«В то время существовал сайт «tolishika.ru», - рассказал Агазаде на следствие. - Талышские активисты в Азербайджане вели обсуждения через эту страницу, на которой размещались статьи о талышском народе и создавались анкеты. В дискуссиях, проходивших на интернет-форумах, участвовали также Исмаил Шабанов, покойный Фахреддин Аббасов, Сабир, Алинасир и другие талышские активисты. Новрузали Мамедов, ныне покойный руководитель газеты «Tolushi sədo» («Голос талыша»), незадолго перед своей кончиной был арестован сотрудниками СГБ за тайные контакты со спецслужбами Ирана. Кроме этого издания выпускалась также газета «Şəvniş», которую редактировал Фахреддин Аббасов. После смерти Новрузали Мамедова он эту газету закрыл и уехал в Россию. Хотя раньше у нас с Аббасовым были близкие отношения, но после того, как он уехал в Россию и стал писать статьи против Ирана, мы поссорились».
В материалах уголовного дела отмечено, что Бахтияр Агазаде в устных беседах и в социальных сетях пропагандировал талышский сепаратизм и призывал соотечественников к сплочению вокруг этих идей. В 2006 году Агазаде создал в Ленкорани партию «Тalış Hizbullahı», а также пытался восстановить запрещенную партию «Аzərbaycan Talış Xalq Bərabərliyi».
Помимо этого, Бахтияр Агазаде регулярно встречался с Дженгизом Шакури, сотрудником одного из отделов Министерства разведки Ирана под псевдонимом «Хашпар», с Шахрамом Азмудом, главным редактором издаваемой в Иране газеты «Таlesh», а также с историком-исследователем Али Абдоли, объявленным в 2004 году в розыск за шпионаж против Азербайджана.
Кроме того, следствием было установлено, что Агазаде имел связь с сотрудниками органов спецслужб Ирана, пользовавшихся псевдонимами «Давуд», «Мохаммед», «Сейид», «Шахрияр» и «Алирза», и получал от них указания по сбору секретной информации.