Инара Рафикгызы, судебный репортер 03:50

Житель Ленкорани, сотрудничавший с агентами спецслужб Ирана, собирал и передавал информацию об азербайджанской армии, а также призывал в социальных сетях к созданию в Азербайджане талышской автономии… Как сообщает haqqin.az, на днях завершился судебный процесс над 47-летним Бахтияром Агазаде, обвиняемым в шпионаже в пользу Ирана. По приговору суда обвиняемый получил 18 лет лишения свободы. Согласно обвинительному заключению, в начале 2002 года Бахтияр Агазаде выехал в Иран, чтобы получить в этой стране религиозное образование. Впоследствии он был завербовал спецслужбами Исламской республики, по заданию которых собирал информацию об общественно-политической жизни Азербайджана, вооруженных силах и дипломатических представительствах, аккредитованных в Баку. По версии следствия, жителя Ленкорани завербовали сотрудники министерства разведки Ирана, которые представились, как «Гаджи Акбар» и «Сеид». Собранную информацию он доставлял своим кураторам напрямую, во время частых посещений Ирана. Агазаде был задержан Службой государственной безопасности Азербайджана и арестован по обвинению в госизмене 11 ноября 2022 года.

В суде Бахтияр Агазаде все обвинения в свой адрес отрицал, утверждая, что является патриотом Азербайджана, и что предъявленные ему обвинения в шпионаже «не соответствует его идеологии». Агазаде является выпускником азербайджанского Экономического университета. В прошлом служил на флоте, где увлекся религией и основательно «подсел» на изучение религиозных книг. В 1997 году, впервые выехав в Иран с деловыми целями, Агазаде регулярно наведывался в местные мечети, где и был завербован агентами иранских спецслужб, которые обещали ему за сотрудничество материальную поддержку, а также помощь в бизнесе. Агазаде согласился не сразу, попросив время на размышления и пообещав дать ответ во время своего следующего приезда в Иран. Возвратившись в Ленкорань, Агазаде никому не рассказал о своих контактах с агентами иранских спецслужб. Спустя четыре года Агазаде вновь отправился в Иран, на сей раз - чтобы изучать богословие в священном городе Кум. С первого захода поступить в религиозную школу ему не удалось. Тогда он позвонил «Гаджи Акбару» и попросил о содействии в поступлении. Сотрудник иранской контрразведки направил к нему якобы своего родственника, который вместе с Агазаде пришел к руководству религиозной школы и дал своему «подопечному» рекомендацию. Однако в медресе им сказали, что вначале азербайджанец, который так стремится изучать богословие, должен сдать экзамен в Баку. «После этого я позвонил «Гаджи Акбару» и сказал, что хочу с ним встретиться, - рассказал на следствии Бахтияр Агазаде. - В ходе встречи он дал мне 100 долларов и попросил снабдить его информацией об общественно-политических процессах в Азербайджане, о военных объектах, посольствах Израиля и США в Баку, а также о лицах талышской национальности, готовых помочь в создании в Азербайджане «Талыш-Муганской республики». Вернувшись в Ленкорань, Агазаде сразу же приступил к выполнению заданий. Собранную информацию Агазаде передавал «Гаджи Акбару» и его помощнику по имени Сейид, когда выезжал в иранскую Астару. За каждый такой «доклад» ему платили по 300-400 долларов. Был период, когда Агазаде, как агент, бездействовал, поскольку уезжал в Россию на заработки. Но бизнес в этой стране не сложился, и в итоге он вернулся «под крыло» иранских спецслужб.