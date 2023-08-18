Ночью Курск и Москву атаковали беспилотники, сообщают российские телеграм-каналы.

Сообщается, что в Курске дрон влетел в крышу вокзала, в результате чего крыша здания загорелась, а стекла вылетели, из-за чего пострадали 5 человек.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила беспилотники на территории Москвы и области. При этом в аэропортах Домодедово и Внуково снова ввели план "Ковер" и задержали десятки рейсов.