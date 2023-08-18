Хакан Фидан едет в Украину
Согласно информированным источникам, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует посетить Украину на следующей неделе, чтобы изучить варианты возобновления зерновой сделки, приостановленной Россией, пишет издание Middle East Eye.
Визит связан с предложением Киева создать альтернативный маршрут транспортировки сельскохозяйственной продукции в обход международных вод.
Два источника, знакомые с ходом визита, сообщили, что Фидан воспользуется своим первым визитом в Киев в качестве министра иностранных дел 25 августа для обмена мнениями по двусторонним вопросам, а также продолжающемуся украинскому наступлению и собственному мирному плану Украины.