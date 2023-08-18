Социолог: Азербайджанские мужчины не доживают до пенсии

В Азербайджане необходимо снизить возраст выхода на пенсию мужчин из-за их низкой продолжительности жизни. Об этом СМИ заявил доктор философских наук по социологии Узеир Шафиев.

Шафиев отметил, что средняя продолжительность жизни в Азербайджане составляет 71 год для мужчин и 76 лет для женщин, в то время как пенсионный возраст составляет 65 лет.

"Я считаю, что вместо повышения пенсионного возраста в Азербайджане следует предпринять шаги по его снижению, в частности, для мужчин. Если взглянуть на статистику, то можно сказать, что большая часть мужчин в АР не доживает до пенсии", - сказал специалист.