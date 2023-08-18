Налет дронов на Ростов

Украина пустила на Ростов дроны-камикадзе, сообщают российские телеграм-каналы.

Сегодня ранним утром в Ростовской области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

«По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», - заявил он.