Санду: После победы Украины появится возможность…

После победы Украины появится возможность урегулировать конфликт в Приднестровье, заявила президент Молдовы Майя Санду.

«Мы живем в мире благодаря украинской армии… Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта. Я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные.

Возможно, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем», - сказала Санду.