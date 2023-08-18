Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:24

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюзу удалось уже в августе заполнить на 90 процентов газовые хранилища вместо предполагаемого конца октября. И заверила, что отныне европейцы могут не беспокоиться, поскольку наступающей зимой они не замерзнут. При этом многие в Европе считают, что ЕС по-прежнему продолжает покупать российский газ только через цепочку посредников, что в итоге обходится ему дороже, чем раньше.

В этой связи в соцсетях разгорается дискуссия, суть которой сводится к двум вопросам: неужели, если мы покупаем российский газ с наценкой и через другую страну, он перестает быть российским? Или покупать его через Индию обходится европейцам дешевле? Сегодня, когда подходят к завершению работы по созданию газового хаба в Турции, предназначенного для поставок в Европу, в том числе и российского газа, эти вопросы приобретают особую актуальность. Строительство международного Центра распределения и торговли природным газом в Турции вступило в завершающую стадию. По словам главы Министерства энергетики Турции Фатиха Донмеза, первая торговая операция на хабе будет проведена уже в текущем году. Помимо этого, Анкара провела с рядом стран переговоры об их участии в строительстве хаба. В результате партнеры Турции заявили о готовности поддержать этот проект, предполагающий не только хранение огромных объемов газа, как представляют себе многие, но и создание электронной торговой площадки. Следует признать, что Турция – оптимальная географическая точка для организации такой суперплощадки электронных торгов, поскольку она уже стала транзитной страной для всей Европы, и эта роль Анкары постоянно усиливается.

Для реализации проекта в плане инфраструктуры у Турции почти все готово. Что же касается России, то после введения санкций ей просто некуда девать свой газ. А тут еще на подходе азербайджанский газ вновь актуализировал проект Транскаспийского газопровода Ашхабад, да и сама Турция приступила к добыче газа на шельфе Черного моря. И тем не менее, как бы ни отнекивался Евросоюз, центральное место в проекте строительства международного Центра распределения и торговли природным газом уделено именно «голубому топливу» из России. Ясность относительно перспективы торговли российским газом на площадке хаба внесла Беррис Экинджи, исполняющая обязанности гендиректора управления энергетики и окружающей среды МИД Турции, по мнению которой, этот вопрос решит рынок. По словам Экинджи, если спроса на газ из России не будет, то он просто не найдет себе места на площадке хаба, поскольку сама Анкара усиливать свою зависимость от газа из РФ не стремится. Но если спрос превзойдет ожидания, то перспектива поступления дополнительных объемов российского газа для хаба повлечет строительство третьей линии трубопровода для «Турецкого потока» (сегодня одна его труба доставляет газ для Турции, вторая - в Восточную Европу).

Беррис Экинджи резонно полагает, что чем больше потенциальных источников поставок, тем реальнее очертания самого проекта. По ее мнению, Турция станет энергетическим хабом при ежегодных поставках в Европу свыше 100 миллиардов кубометров газа (пока хаб рассчитан только на 45 миллиардов – ред.), а потому будет стремиться привлечь также ресурсы Ирана, а в дальнейшем - Израиля, Ливана и, возможно, Египта с Катаром. В то же время Экинджи отмечает, что в вопросах диверсификации и снижения зависимости от поставщиков Турция не получает достаточного уровня координации, сотрудничества и диалога с ЕС, хотя в нынешние кризисные времена он принципиально важен. Но у ЕС в данный момент нет однозначного ответа. В случае победы России в войне с Украиной покупать российский газ Европа не будет – нельзя давать деньги врагу и тем самым усиливать его потенциал. А в случае поражения России неизвестной остается ее дальнейшая судьба, не говоря уже о газе. Кроме того, устаревшие технологии, да и газовая система в целом, которую Москва и раньше толком не могла усовершенствовать, ставят под сомнение потенциальные возможности этой страны. К тому же Греция уже заявила, что не намерена получать напрямую российский газ из хаба в Турции, поскольку она придерживается политики Евросоюза, направленной на ликвидацию зависимости от газа из РФ. Более того, Афины выразили желание избавить от российского газа половину Европы. С этой целью в Александруполисе строится плавучий терминал регазификации СПГ (FSRU), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2023 - начале 2024 года, что позволит превратить его в энергетический хаб.