Российская «Луна» ударилась об Луну

Вчера сообщалось , что во время перехода российской станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту «произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами».

Россия запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» 11 августа — для РФ это была первая почти за 50 лет экспедиция к спутнику Земли. Миссия должна была состояться еще в 2010-х годах, но ее несколько раз переносили.

Запуск прошел с космодрома Восточный в Амурской области. Ракета-носитель «Союз-2.1б» доставила разгонный блок «Фрегат» со станцией «Луна-25» на суборбитальную траекторию. Затем «Фрегат» перешел на близкую к круговой орбиту высотой около 200 км, на которой сделал примерно полвитка вокруг Земли, после чего отправил станцию на траекторию перелета к Луне.

20 августа «Роскосмос» сообщил, что станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив свое существование.

Прошлая миссия — советская автоматическая станция «Луна-24» — была запущена в 1976 году. Она доставила на Землю 170 г лунного грунта. После его изучения ученые предположили, что в лунном грунте может содержаться вода в концентрации 0,1% по массе.

Целью новой неудачной миссии был Южный полюс Луны.