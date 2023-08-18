Синоптики спрогнозировали погоду на завтра
21 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 32-37° тепла.
В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 20-25° тепла.