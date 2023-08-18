Украина готовится получить F-16

Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что американский истребитель F-16 ранее уже прилетал в украинский аэропорт.

«Мы проводили совместные учения с пилотами F-16. Соответственно, у нас есть опыт эксплуатации самолета F-16», — сказал он.

По его словам, работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся.

Ранее министр обороны Украины Резников заявил, что украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16.

По его словам, 11 стран-партнеров вошли в самолетную коалицию, лидерами же в проекте обучения украинских пилотов, техников и инженеров являются Нидерланды и Дания.