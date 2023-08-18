Китай готовится вторгнуться в Тайвань?

Военные Тайваня за сутки зафиксировали 45 воздушных судов и девять кораблей армии Китая, приближающихся к острову. Об этом сообщило тайваньское Минобороны в своем Twitter.

Из них 27 воздушных судов пересекли Тайваньский пролив в так называемой «срединной линии» и вошли в тайваньскую опознавательную зону ПВО. Это были истребители SU-30, транспортный самолет Y-9, многоцелевой вертолет Z-9, истребители J-10 и J-11.

19 августа китайские военные начали учения вокруг Тайваня в качестве «строгого предупреждения» из-за «сговора» между «сепаратистами и иностранными силами». Поводом стало высказывание кандидата в президенты острова, вице-президента Лая Циндэ во время его поездки в Парагвай, после которого он транзитом посетил США.

Лай заявил: «Тайвань уже является суверенной, независимой страной под названием Китайская Республика. Она не является частью Китайской Народной Республики. КР и КНР не подчиняются друг другу. Нет необходимости провозглашать независимость».

По мнению китайских властей, слова Лая доказали, что он является борцом за «независимость Тайваня» и «возмутителем спокойствия до мозга костей», который поставит островное государство перед угрозой войны.